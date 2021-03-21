Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Son dakika spor haberi: yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 31. haftasında , deplasmanda 'yi 5-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 12:23
Son dakika spor haberi: Sivasspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

'in 31. haftasında , konuk olduğu 'yi 5-3 mağlup ederek, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 9. galibiyetini Göztepe karşısında 5-3'lük skorla alan , puanını 40'a yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda 'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar, dün oynanan Göztepe karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 8 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

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