Yiğidolar evinde kral

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Son haftalarda çıkışa geçen Yiğidolar, rakibini Hakan Arslan'ı tek golüyle mağlup etti. 33'te Alaaddin'in ortasında Hakan'ın kafası dışarı gitti. 45'te ceza alanına giren Uğur'un ortasında Campi uzaklaştıramadı. Hakan'ın yakın mesafeden vuruşu ağlara gitti: 1-0.



7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

İkinci yarının 47. dakikasında Boyd'un sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda çeldi. 90+2'de Lens'in ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu son anda kornere gönderdi. Son anlardan gol çıkmayınca Sivasspor, toplamdaki yenilmezlik serisini 7'ye, sahasındakini ise 9 maça çıkartan Yiğido, çıkışını sürdürdü.



"BUNA İHTİYAÇ VARDI"

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Bu çok önemliydi. Mükemmel mücadele ettik. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız" dedi.



"AĞIRLIĞI ATMAK GEREK"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Yatanın yerden kalkmadığı bir maç oldu. Üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var atmalıyız" diye konuştu.