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Sivasspor Teknik Direktörü : Gradel'e verilen kırmızı çok ağır bir karar

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , 'in 30. haftasında ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Gradel hakkında konuştu ve kararın ağır olduğunu ifade etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Max Gradel'e verilen kırmızı çok ağır bir karar

, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 29. haftasındaki maçında Gradel ve 'nin cezalı duruma düştüğünü hatırlattı.

Özellikle 'e verilen cezanın çok ağır olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Max, şimdiye kadar oynadığı maçlarda kasıtlı faul yapmadı. Sadece dokunma ile sarı kart gösterildi ve oyuncumuz atıldı. Bize göre çok ağırdı." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, 'in 30. haftasında cumartesi günü sahalarında ile çok önemli ve kritik maça çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımızın kapasitesinin üstüne çıkması lazım. Herkes çok büyük sorumluluk almalı ve bu maçı iyi bir şekilde bitirmeliyiz. Bu maçtan sonra oynayacağımız karşılaşmasını da aynı şekilde çok önemli. Ondan sonraki arada takımımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Onu da iyi bir şekilde geçirirsek ligi iyi yerde bitireceğimize inanıyorum."

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