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'la berabere kalan 'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı!

Son dakika spor haberleri... 'in 29. haftasında 'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup , yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:03
Galatasaray'la berabere kalan Sivasspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı!

'in 29. haftasında konuk olduğu ile 2-2 berabere kalan yenilmezlik serisini sürdürdü. Sezonun ikinci yarısına dış sahada 'a 3-1 mağlup olarak başlayan temsilcisinin, ardından çıktığı 6 maçta da bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada ile golsüz berabere kalan , sonraki hafta deplasmanda 'nü 4-1 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği 'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivasspor, 27. haftata deplasmanda 'la 0-0, 28. haftada evinde 'la 1-1 ve 29. haftada da deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

Oynadığı son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip, hanesine 10 puan yazdıran Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 27 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Sivasspor, 34 puana sahip.

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