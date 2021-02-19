Rıza Çalımbay: Telafisi yok

Ligde 5 maç sonra Ankaragücü galibiyetiyle 3 puan sevinci yaşayan Sivasspor, sahasındaki Kayserispor mücadelesine kilitlendi. Ligin bu sene gerçekten çok zor geçtiğini vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bay geçtiğimiz haftada arkadaşlarımıza izin verdik. İyi bir şekilde dinlendiler. Sakat arkadaşlarımızın bazıları döndü, bazıları dönemedi. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Sahamızdaki maçlarda daha iyi konsantre olarak iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.



TAKIM DAHA YENİ TOPLANDI

Sakat ve eksik oyuncular nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Çalımbay, "Afrika'ya gitmesi gereken arkadaşlarımız vardı. İzin vermek zorunda kalıyoruz. Sivas'ın ikliminden dolayı uçaklar bazen geliyor, bazen gelmiyor. Maalesef aksaklıklar yaşadık. Arkadaşlarımız tam olarak antrenmana katılamadı. Hepsi bugün geldi" değerlendirmesinde bulundu.



TAKIMIMA İNANIYORUM

Başakşehirle birlikte 30'un üzerinde maç oynadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Sakat arkadaşlarımız var. Claudemir takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun dışındaki arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Takımıma inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı



Geçen haftayı bay geçen Sivasspor, Ankaragücü galibiyetini Kayserispor'la perçinlemek istiyor.