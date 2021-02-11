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Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? |

'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek finalin son karşılaşmaları oynanırken yarı finale çıkacak ekipler de yavaş yavaş netleşiyor. Günün ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadele edecek. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç sonrası yarı final bileti alacak takım belli olacak. Peki, Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:34
Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

'nun yayıncısı olduğu 'nda çeyrek final heyecanı perşembe günü maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele ile ilgili futbolseverler saat ve kanal araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un evinde Antalyaspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 17.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden de takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: , , , Camara, , Cofie, , Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Antalyaspor: Boffin, Imeri, Kudryashov, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Fredy, Sam, Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill

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