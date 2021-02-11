Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı perşembe günü maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele ile ilgili futbolseverler saat ve kanal araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un evinde Antalyaspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 17.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden de takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Antalyaspor: Boffin, Imeri, Kudryashov, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Fredy, Sam, Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill

