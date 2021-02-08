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galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig2in 24. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Kırmızılı-beyazlılar sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:37
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

'in 24. haftasında deplasmanda 'nü 4-1 mağlup eden 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde en son 18. haftada iç sahada 'i 2-1 mağlup eden ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da 3 puan alamadı.

Gaziantep galibiyetinin ardından deplasmanda ile 1-1 berabere kalan , bir sonraki hafta ise sahasında ile aynı skorla puanları paylaştı.

Ligin 21. haftasında deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 'a da 3-1 yenildi.

Ligin 23. haftasında evinde ile golsüz berabere kalan Sivasspor, galibiyet hasretini dün deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında sonlandırdı.

Ligde inişli çıkışla bir grafik sergileyen Sivas ekibi, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.


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