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’da Kayode sakatlandı

, 'in 24. haftasında deplasmanda 'nü 4-1'lik skorla devirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte Kayode sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun durumu yarın yapılacak etkiklerin ardından belli olacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 19:28
Sivasspor’da Kayode sakatlandı

'in 24. haftasında oynanan - mücadelesinde kırmızı-beyazlıların tecrübeli ismi sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 24. haftasında 'ne konuk olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli forveti Olarenwaju Kayode mücadelede sakatlık geçirdi. Kayode, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 27 yaşındaki futbolcunun yerine 61. dakikada oyuna girdi.

Kayode'nin durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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