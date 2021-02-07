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Teknik Direktörü : Bugün hem iyi oynadık hem de skora yansıttık

'in 24. haftasında deplasmanda 'nü 3-1'lik skorla devirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , "Bugün hem iyi oynadık hem de skora yansıttık. O yüzden mutluyuz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. çok uzun bir maraton çok maçımız . Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 19:50
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bugün hem iyi oynadık hem de skora yansıttık

'in 24. haftasında deplasmanda 'nü 4-1 mağlup eden 'da Teknik Direktör , "Bugün hem iyi oynadık hem de skora yansıttık. O yüzden mutluyuz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şunları dedi:

"Bugün maçı kazanmamız gerekiyordu. Zaten Bundan önce oynadığımız maçı iki tane. İki tane diyorum çünkü orada iki gün maç oynadık. Orada da kötü oynadık. Orada da iki tane golümüz vardı ama VAR'dan döndü. Arkasında maçı ilk yarı hariç çok iyi oynadık ama skora yansıtamadık. Bugün hem iyi oynadık hem de skora yansıttık. O yüzden mutluyuz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. çok uzun bir maraton çok maçımız var. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Her maçımızda bu maçın daha da üzerinde bir mücadele edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Takımımı kutluyorum ben. Deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadılar."

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