Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: Kazandığımız sürece mutluyum

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Zenit'i 92-83 yenerek, EuroLeague'de galibiyet serisini 9 maça taşıdıkları maçın ardından konuştu.

Top kayıplarından şikayet eden Sırp çalıştırıcı, "Zenit çok iyi bir takım, güvenli oynuyorlar. Maçı değiştirdiler, oyunu kitlediler. Fizikle, alan savunmasıyla bunu yaptılar. Biz yeniden bir araya geldik ve daha iyi organize olduk. Koşmak için savunma yaptık 2. yarıda. Çok da hata yaptık, maçı kapatamadık son 3 dakikada. Çok, çok kolay top kaybettik, daha akıllı olmamız lazım. Sert oynuyoruz ama bu tip maçları bitirmek için daha akıllı olmamız lazım. Tüm krediyi oyuncularıma veriyorum, bununla yetineceğiz." dedi.

Önemli olanın kazanmak olduğunu da belirten koç, "İstatistiklere bakmadım ama tek önemsediğimiz şey rakipten 1 sayı fazla atmak. Bazen oyunun temposunu kontrol edemiyoruz, yavaş, hızlı oynamanın önemi yok, maçı kazandığımız sürece mutluyum." ifadelerini kullandı.