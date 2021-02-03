Patlama yapacağım

Sivasspor'un Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Tyler Boyd, kariyerinde yeniden çıkış yakalayacağını ifade etti. Kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçiren 26 yaşındaki sol kanat, "Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım" açıklamasında bulundu. Transferin hayır olmasını dileyen Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Bir açığımızı kapattık. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.