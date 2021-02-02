Haberler Sivasspor Tyler Boyd'dan Sivasspor sözleri!

'dan sözleri!

'ın sezon başında listesine bildirmediği , ara transfer döneminde ile anlaştı. Yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Boyd, "Takımın başarılı olmasında ben de katkı sunacağım" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 13:43
Tyler Boyd'dan Sivasspor sözleri!

'un devre arası transfer döneminin son gününde 'tan kiraladığı ve dün resmi sözleşmeye imza atan , 'a geldi. Kulüp tesislerinde Başkan , Başkan Yardımcısı ve Asbaşkan ile tanışan 26 yaşındaki ABD'li futbolcu, daha sonra takımla bir araya geldi.

Başkan Mecnun Otyakmaz transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bugüne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. 3 maç kazanarak 'nı da kazanma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Tyler Boyd ise ile tekrar çıkış yapacağına inandığını belirterek, "Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım" diye konuştu.

Boyd, kırmızı beyazlılarda 99 numaralı formayı giyecek.

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