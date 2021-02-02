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’da şoku! 4 hafta yok

, sağ üst adale tendonunda ve kasın üst kısmında ileri seviyeli yırtık tespit edilen savunma oyuncusu ’nin tedavi olacağını ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 19:43
Sivasspor’da Aaron Appindangoye şoku! 4 hafta yok

'da Kulüp Doktoru , futbolcular ve 'nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Akyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Defans oyuncumuz Aaron Appindangoye, ligin 22. hafta maçında ile deplasmanda oynadığımız maçın 68. dakikasında sakatlandı. Yapılan kontrollerde sporcumuzun sağ üst adale tendonunda ve kasın üst kısmında ileri seviyeli yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisinin en az 4 hafta sürmesini planlıyoruz.

Aynı karşılaşmada sol diz iç kısmına darbe alan Olarenwaju Kayode'ye yapılan kontrollerinde ciddi bir problem tespit edilmedi. Oyuncumuz bugün takımla birlikte antrenmanlara başladı."

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