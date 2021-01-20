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taraftarı 'yu mesaj yağmuruna tuttu

Süper Lig takımlarından Demir Grup 'da son birkaç gündür konuşulan transferi, kırmızı-beyazlı ekibin taraftarlarını heyecanlandırdı. Brezilyalı oyuncunun sosyal medya hesabına yüklenen taraftarlar, yıldız isme "Sivasspor'a gel" çağrısında bulundu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:42
Sivasspor taraftarı Pato'yu mesaj yağmuruna tuttu

Demir Grup 'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son günlerde Sivasspor'un, yıldız futbolcu Alexandre ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler kırmızı-beyazlı camiayı heyecanlandırdı.

Pato transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Pato'ya büyük baskı yapıyor. Pato'nun sosyal medya hesabına yaklaşık 6 bin yorum bırakan Sivasspor taraftarları, yıldız futbolcunun fotoğraflarına "Come to Sivasspor" (Sivasspor'a gel) mesajı yazdı. Deneyimli futbolcu Pato ise, yapılan bazı yorumları beğendi.

CICINHO'DA ÖNERMİŞTİ!

Diğer yandan Sivasspor'un Brezilyalı eski yıldızı 'da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato'ya transfer önerisinde bulunmuş ve 31 yaşındaki golcüye Sivasspor'a gitmesini önermişti.

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