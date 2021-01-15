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Yasin 'dan ayrıldı!

Son dakika transfer haberleri | ekiplerinden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Yasin takıma veda etti. ’a imza atması beklenen tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bu ayrılığı duyurdu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 19:07
Yasin Öztekin Sivasspor'dan ayrıldı!
'a imza atması beklenen tecrübeli futbolcu Yasin , 'la vedalaştı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlı kulübe teşekkür etti.

. Lig ekibi Samsunspor ile adı anılan , Sivasspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor temalı fotoğrafların yer aldığı video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Diğer yandan Sivasspor'da 18 maça çıkan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öztekin 2 kez de sarı kartla cezalandırılırken, 773 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.
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