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Sivasspor Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 16:22
Sivasspor Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan 22 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Sivasspor'un maç kadrosunda, , , , , , , , , , , , , , , Max Gradel, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal yer aldı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

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