Akaydın'a 'Süper' takip

Süper Lig'in iki ekibi Sivasspor ve Gaziantep FK, transferde aynı ismin peşine düştü.
Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:51Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Süper Lig'in iki ekibi Sivasspor ve Gaziantep FK, transferde aynı ismin peşine düştü. Hedefte ise Ankara Keçiörengücü'nün savunmacısı Samet Akaydın yer alıyor. Başkent ekibinin 26 yaşındaki savunmacı için 5 milyon TL istediği ve pazarıkların başladığı ifade edildi. Samet, bu sezon 1. Lig'de 16 karşılaşmaya çıkarken; 1 kez rakip ağları havalandırdı.