Sivas’dan çifte bomba

Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:29Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Transferde maliyetli oyunculardan uzak duran Sivas, F.Bahçe'de şans bulamayan iki isme göz dikti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'u kiralamak için harekete geçti. Yiğidolar, iki oyuncunun transferinde kapısını çaldığı Fenerbahçe'den yanıt bekliyor. 6 lig maçında 172 dakika süren alan Ademi, gol sevinci yaşamadı. Savunmada görev yapan Lemos da 6 maçta 535 dakika sahada kaldı.