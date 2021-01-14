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’dan çifte bomba

Yiğidolar, ’de şans bulamayan ve ’u kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Sivas’dan çifte bomba
Transferde maliyetli oyunculardan uzak duran , 'de şans bulamayan iki isme göz dikti. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, ve 'u kiralamak için harekete geçti. Yiğidolar, iki oyuncunun transferinde kapısını çaldığı 'den yanıt bekliyor. 6 lig maçında 172 dakika süren alan Ademi, gol sevinci yaşamadı. Savunmada görev yapan da 6 maçta 535 dakika sahada kaldı.
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