Sivasspor Gaziantep maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
CANLI ANLATIM
MAÇIN 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Muhammet
SİVASSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.