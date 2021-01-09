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Sivasspor Gaziantep maçı CANLI anlatım

'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında ligin formda ekiplerinden 'yı konuk ediyor. beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ise fotomac.com.tr'de...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 13:24
Sivasspor Gaziantep maçı CANLI anlatım

'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında 'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM


MAÇIN 11'LERİ

Sivasspor: , , , Caner, Uğur, Claudemir, , , Erdoğan, , Kayode

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, , , , , , , Maxim, Muhammet

SİVASSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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