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Teknik Direktörü : Deplasmanda alınan puan iyidir

Demir Grup Teknik Direktörü , 2-2 berabere kaldıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Tabii ki 1 puana razı olduk ama takımının sezon başından beri çıkışına bakarsanız, kadrosuna bakarsanız deplasmanda alınan puan şu anda” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 19:19
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Deplasmanda alınan puan iyidir

karşısında 2-2 beraberlikle sahadan ayrılan 'da Teknik Direktör , 'dan mutlaka puan veya puanlarla dönmek için geldiklerini belirterek, "'da geçen hafta iyi oynadığımız maçta son dakika şansız 1 gol yedik ve berabere sahadan ayrıldık. Biz buraya puan veya puanlar için geldik. Takımım gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı, çok güzel pozisyonlar yakaladı. Onları değerlendiremedik. Eğer onları değerlendirebilseydik, son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan rahatlıkla galibiyetle gidebilirdik" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı rakibinin bütün riskleri aldığını ve 4 forvetle oynadığını dile getiren Çalımbay, " topları açısından çok üstün oyuncuları vardı, çok uzun boylu oldukları için. Pozisyonlardan bir tanesini değerlendirdiler ama ikinci yarıda onlar bizim üstümüze geldiğinde biz kontra atakla güzel pozisyonlar bulduk özellikle ile. Hatta kaleciyi dahil geçtiği pozisyonlar var ama maalesef onları değerlendiremedik. Takımın maçın başından sonuna kadar mücadelesinden çok memnunum. İlk yarıdaki oyunundan çok memnunum. Bütün amacımız buradan galibiyet ile dönmekti ama maalesef onları kaçırdık. Tabii ki 1 puana razı olduk ama Malatya takımının sezon başından beri çıkışına bakarsanız, kadrosuna bakarsanız deplasmanda alınan puan şuanda iyidir. Önemli olan kendi sahamızdaki maçına çok iyi bir şekilde bitirmemi gerekiyor. Çünkü zorlu bir fikstüre giriyoruz, ile oynuyoruz, arkasından , ve ile oynuyoruz. Birde maçımız var. Maçlarla zor bir fikstüre giriyoruz ve burayı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre arasında da mutlaka takviye yapıp, eksikleri takviyeleri yapıp ondan sonrada inşallah maçlarda haftada bire düşerse güzel bir şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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