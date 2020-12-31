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Sivas’ın yıldızı yolunda

'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncusu , Arap takımlarının kıskacında…

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Sivas’ın yıldızı Katar yolunda

Yiğidolar'ın yıldız ismini ocak ayında kadrosuna katmak isteyen ve ekiplerinin tekliflerini ilettiği öğrenildi. Teknik direktör 'ın kadrosundaki kilit isimlerinden olan 33 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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