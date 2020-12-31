Yiğidolar'ın yıldız ismini ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin tekliflerini ilettiği öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadrosundaki kilit isimlerinden olan 33 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sivas’ın yıldızı Katar yolunda
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Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50