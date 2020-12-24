Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz

DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Önümüzdeki haftalarda biraz daha üzerine koyacağız. Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz. Kupada da hedefimize devam edeceğiz. İyi bir takımız bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Oytakmaz, 3-1 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz koronavirüsü atlatan futbolcuların gelmesiyle takımın toparlandığını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle olmayanlar geri döndüğünde ve maç trafiğinde biraz azalma olduğunda, kadromuzun geniş olduğunda galibiyetlerin geleceğinden emindik. Bize inanmayanlar vardı. Bu zor günlerde taraftarlarımızın içinde bazı çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. Bize güvenmelerini söylemiştik. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda biraz daha üzerine koyacağız. Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz. Kupada da hedefimize devam edeceğiz. İyi bir takımız bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Ligin 15'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Otyakmaz, "Beşiktaş karşılaşması önemli bir karşılaşma. İstanbul'da oyuncu arkadaşlarımızın ayrı bir motivasyona ihtiyacı yok. Önemli bir takımla oynayacaklar. Eski hocamızla karşılaşacağız. Güzel bir olup inşallah puan alacağımız bir karşılaşma olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.