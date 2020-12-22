Sivasspor'un hedefi Türkiye Kupası!

Otyakmaz, yaptığı açıklamada, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalar nedeniyle takım olarak yoğun maç trafiği yaşadıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor'un ocak ayında Adana Demirspor ile yapacağı maça değinen Otyakmaz, takım olarak kupayı kaldırmayı çok istediklerini vurguladı.





Otyakmaz, kupada 5. turda Giresunspor'u son dakikada buldukları golle elediklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki karşılaşmamızda Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'un Süper Lig'i hedefleyen iyi bir kadrosu var. Önemli de bir takım. Trabzonspor'u da elediğini düşünürsek gerçekten zor bir karşılaşmanın bizi beklediğini söyleyebilirim. Dolayısıyla çok ciddi hazırlanıp ciddiye almamız gereken bir rakip. Son 8'e kalmamız için de iç saha avantajımızın önemli olduğunu düşünüyorum. İç saha avantajını kullanarak rakibimizi elemek istiyoruz. Bu sene kupayı hedef olarak koyduk. Kupayı alıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu Türkiye Kupası'nı almak. Bu nedenle Adana Demirspor maçına çok ciddi hazırlanıp tur atlamayı arzu ediyoruz."

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Ziraat Türkiye Kupası'nda her zaman sürpriz sonuçların yaşandığına dikkati çeken Otyakmaz, "Giresunspor karşısında ilk yarı, çok az forma şansı bulan oyunculara fırsat tanıdık. Daha sonra da son zamanlarda daha çok oynamış ancak Kovid-19 testleri pozitif çıkınca takımdan uzak kalmış oyuncularımızın sayesinde karşılaşmayı kazandık. Kupadaki karşılaşmalar gerçekten zor ve ciddiye alınması gerekiyor. Maçlar, her türlü sürpriz sonuca açık." ifadelerini kullandı.