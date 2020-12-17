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Teknik Direktörü corona virüsünü yendi!

takımlarından Demir Grup 'un tecrübeli çalıştırıcısı , bir süre önce yakalandığı corona virüsünü yendi. Deneyimli antrenör, bugün oynanacak kupa maçında takımın başında olacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:52
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay corona virüsünü yendi!

Demir Grup 'un deneyimli teknik direktörü 'dan sevindirici haber geldi. Son corona virüsü testi negatif çıkan teknik adam, bugün oynanacak kupa maçında takımın başında olacak.

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay hastalığı atlattı. Çalımbay, bugün akşam Giresunspor ile oynayacakları 5. Tur maçında takımın başında yer alacak.

57 yaşındaki deneyimli , corona virüsünü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çalımbay paylaşımına, "Takımımla yeniden sahada olacağım için mutluyum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" notunu ekledi.

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