Haberler Sivasspor Sivasspor’da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

’da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Kulübü, 'in 12. haftasında pazartesi günü karşılaşacakları maçı öncesi, bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 19:53
Sivasspor’da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

'in 12. hafta maçında Pazartesi günü sahasında ile karşılaşacak olan DG 'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuzun izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 2 sporcumuz ile 1 yardımcı antrenörümüzün testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

BİZE ULAŞIN