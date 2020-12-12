Küstah İsrailliler

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son maçında Maccabi'ye yenilip Avrupa'ya veda eden Sivasspor İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında skandal bir muameleye maruz kaldı. İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları kafile, dün saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, daha PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı gündemdeyken, İsrail'de yaşadıkları kabul edilemez olayı şöyle anlattı: "Maccabi'yi 1 ay önce Sivas'ta onlara gerekli ilgi ve alakayı göstererek, en iyi şekilde misafir ettik. Saat 01.30'da Ben Gurion Havalimanı'nın kapanacağını bize söylediler, biz de bütün ayarlarımızı buna göre yaptık. Devre arası eşyalarımızın önemli bir kısmını havalimanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız giderek uçuş kartlarımızı da hazırladı. Hatta onlar da daha rahat olsun diye bizi 1 nolu terminale yönlendirdi. Amaç herhalde insan olmayan bir yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Oraya gittikten sonra yeni sistemlere geçmişler, otomatik geçiş sistemi. Bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hepsi kapalıydı, hiçbirinden geçiş yapamadık. Daha sonra manuel olarak tek bir personel işlemimizi yapmaya kalktı, o da çok uzun sürüyordu. Saat 05.30'da uçak kalktı. 2,5 saat yaklaşık bizi oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz, bir uçak dolusu adam değiliz ama bilerek, isteyerek yapmadılar gibi özür diliyormuş gibi yapıyorlar ama dalga geçer gibi. Ciddiler ama kesinlikle art niyetli idiler, amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi Kulübünü de kınıyorum. İnsan biraz ilgilenir, çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık. Onların da biz oradan giderken ya da gidene kadar en azından gözleri üzerimizde olabilirdi."

TFF'DEN KINAMA

TFF, Sivasspor'un İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı. TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel- Aviv deplasman maçı sonrası İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'a yapılanları kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.