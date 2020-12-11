Yiğido'dan veda

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, son haftada Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun vardı. Kalesinde tehlike yaşamayan temsilcimiz, hızlı ataklarla fırsat aradı. Özellikle Kayode ile sık sık kontraya çıkan Yiğidolar, son paslarda başarı yakalayamadı. Devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Sivas rakip kalede fırsat ararken; 66'da kalesinde golü gördü. Savunmamızın bir anlık konsantrasyon kaybını iyi değerlendiren Saborit, uzaktan yaptığı etkili vuruşla şık bir gol atarak takımını öne geçirdi: 1-0. Kalan sürede fırsat bulamayan Sivasspor, karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve grupta 3. oldu. 11 puana ulaşan Maccabi ise gruptan çıktı.

SADECE 3 YEDEK!

Yiğidolar, Maccabi karşısına 3 yedek oyuncuyla çıktı. Ali Şaşal, Kone ve Ninga kulübede oturdu. Ayrıca koronavirüse yakalanan Rıza Çalımbay'ın yerine Bülent Albayrak görev yaptı. Sivasspor'da 8'i futbolcu, 4'ü teknik heyet olmak üzere 12 ismin testi pozitif çıkmıştı.

DİĞER MAÇ ERTELENDİ

Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'nda oynanması gereken Villarreal-Karabağ karşılaşması Covid-19 engeline takıldı. Azerbaycan kulübünde yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle karşılaşma ertelendi. Son maç öncesi iki takımın da sıralaması zaten belliydi.

DEVLER LİGİ HAYAL OLDU

Sivasspor'un mağlubiyetiyle 2021-2022 lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve iki ön eleme oynayacak. Süper Lig 2.'si üç ön elemeye çıkacak. 3. ve 4. sıradaki takımlar ise Avrupa Ligi grupları için üç ön eleme oynamak zorunda kalacak.