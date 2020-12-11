Haberler Sivasspor Havalimanında bekletilmişti! Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak Tel Aviv'den ayrıldı

Havalimanında bekletilmişti! kafilesi gecikmeli olarak 'den ayrıldı

'nde grubun son maçını Maccabi 'le oynayan temsilcimiz Demir Grup , İsrail'de Ben Gurion havalimanında bir süre bekletilmişti. Kafilenin gecikmeli olarak Tel Aviv'den ayrıldığı bildirildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 08:44
Havalimanında bekletilmişti! Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak Tel Aviv'den ayrıldı

I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv takımı ile karşılaştıktan sonra İsrail'in başkenti 'deki Ben Gurion havalimanında bekletilen Demir Grup kafilesi gecikmeli olarak ülkeden ayrıldı. Yerel saat ile 1:30'da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion'dan 'a doğru hareket etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat daha önce yaptığı açıklamada, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti. Haitat, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30'da (TSİ 6:30) havalanacak." demişti.

Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "Havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.

İDDİALAR YALANLANDI

Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı , "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.



BİZE ULAŞIN