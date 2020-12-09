Haberler Sivasspor Son dakika: Sivasspor'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: 'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre 'nde ekibi 'le karşılaşacak olan temsilcimiz 'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:08 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:24
Son dakika: Sivasspor'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

ve gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen , corona virüsü nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör 'ın yanı sıra birçok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı. Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.


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