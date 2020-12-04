Yiğido umutlu!

Avrupa Ligi'nde ilk kez gruplarda ülkemizi temsil eden Sivasspor, gruptan çıkma avantajını son maça bıraktı. 5'inci hafta mücadelesinde Villarreal'i ağırlayan Yiğidolar, kısıtlı bir kadro ile çıktığı maçı tek golle kaybetti: 0-1. Karşılaşmaya iyi başlayan ve İspanya'daki maçta kök söktürdüğü rakibine yine geçit vermeyen kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı golsüz bitirmeyi başardılar. Ancak ikinci yarıda Unai Emery, İspanya'da olduğu gibi yaptığı değişikliklerle oyunun dengesini bozdu ve 75. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı golle sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

MACCABİ'Yİ YENMELİ

Gruptakı diğer maçta ikinci sırada bulunan Maccabi Tel Aviv, Karabağ ile 1-1 berabere kalınca Sivasspor'un tur ümitleri devam etti. I Grubu'ndaki son karşılaşmasını İsrail deplasmanında Maccabi ile oynayacak olan 6 puanlı Yiğidolar, bu maçtan 3 puan çıkarabilirlerse 8 puanlı rakibini geçerek bir üst tura yükselecek. Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için Sivasspor'un 10 Aralık'taki bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılması gerekiyor. Yoksa Avrupa'ya tamamen veda edecek.

Sakatlıklar ve koranavirüs nedeniyle sahaya 4 yedek oyuncu ile çıkan Sivasspor'da maç bitiminde kulübede sadece kaleci Ali Şaşal Vural kaldı. Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı. Kovid-19'a yakalanan 6 futbolcunun yanı sıra sakat Kayode ve Jorge Felix de karşılaşmada forma giyemedi.