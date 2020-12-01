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galibiyeti unuttu! Son 5 maçta...

'un 'deki galibiyet hasreti maçıyla birlikte devam etti. Sahasında İzmir ekibini konuk eden Yiğidolar, mücadeleyi 1-0 kaybederek sahadan puansız ayrıldı. Bir yandan Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, ligdeki kötü gidişatı durduramadı. Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 9 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, 16. sırada yer aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 10:42
Sivasspor galibiyeti unuttu! Son 5 maçta...

'in 10. haftasında sahasında 'yi konuk eden karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. 80. dakikada Halil Akbunar'ın attığı gole engel olamayan kırmızı-beyazlılar, mücadeleden puansız ayrılırken galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.

SON GALİBİYET KAYSERİSPOR DEPLASMANINDA!
Ligde üst üste 5 maçtan da 3 puan çıkartamayan Sivasspor son galibiyetini 17 Ekim'deki deplasmanında 3-1'lik skorla aldı. O karşılaşmadan sonra üst üste 4 maça çıkan kırmızı-beyazlılar galibiyeti unuttu.

İŞTE SON 5 HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Sivasspor 0-2
Hatayspor 1-1 Sivasspor
Sivasspor 1-2 Galatasaray
Karagümrük 1-1 Sivasspor
Sivasspor 0-1 Göztepe

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