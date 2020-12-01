Sivasspor galibiyeti unuttu! Son 5 maçta...

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Sivasspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. 80. dakikada Halil Akbunar'ın attığı gole engel olamayan kırmızı-beyazlılar, mücadeleden puansız ayrılırken galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.



SON GALİBİYET KAYSERİSPOR DEPLASMANINDA!

Ligde üst üste 5 maçtan da 3 puan çıkartamayan Sivasspor son galibiyetini 17 Ekim'deki Kayserispor deplasmanında 3-1'lik skorla aldı. O karşılaşmadan sonra üst üste 4 maça çıkan kırmızı-beyazlılar galibiyeti unuttu.



İŞTE SON 5 HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor

Hatayspor 1-1 Sivasspor

Sivasspor 1-2 Galatasaray

Karagümrük 1-1 Sivasspor

Sivasspor 0-1 Göztepe