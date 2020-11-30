Avrupa'dan destan yazan Sivasspor, Göztepe'yi yenerek henüz 3 puan sevinci yaşayamadığı evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Felix ve Rybalka'nın yanı sıra korona testi pozitif çıkan 5 futbolcu da görev alamayacak. Golcü Yatabare'den ise sevindirici haber geldi. Son korona testi negatif çıkan 34 yaşındaki Malili santrfor, takımla beraber dün antrenmana çıktı.
Yatabare müjdesi
Avrupa'dan destan yazan Sivasspor, Göztepe'yi yenerek henüz 3 puan sevinci yaşayamadığı evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.
Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50