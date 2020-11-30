Yatabare müjdesi

Avrupa'dan destan yazan Sivasspor, Göztepe'yi yenerek henüz 3 puan sevinci yaşayamadığı evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Felix ve Rybalka'nın yanı sıra korona testi pozitif çıkan 5 futbolcu da görev alamayacak. Golcü Yatabare'den ise sevindirici haber geldi. Son korona testi negatif çıkan 34 yaşındaki Malili santrfor, takımla beraber dün antrenmana çıktı.