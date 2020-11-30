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Yatabare müjdesi

Avrupa'dan destan yazan , 'yi yenerek henüz 3 puan sevinci yaşayamadığı evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Yatabare müjdesi

Avrupa'dan destan yazan , 'yi yenerek henüz 3 puan sevinci yaşayamadığı evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Felix ve Rybalka'nın yanı sıra korona testi pozitif çıkan 5 futbolcu da görev alamayacak. Golcü Yatabare'den ise sevindirici haber geldi. Son korona testi negatif çıkan 34 yaşındaki Malili santrfor, takımla beraber dün antrenmana çıktı.

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