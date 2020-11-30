Sivasspor Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftası bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile son bulacak. Günün önemli maçında Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Serkan Tokat yönetiyor.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Robin, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Ndiaye