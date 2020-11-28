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Helal olsun size

Ülke puanı olarak sıkıntılar yaşadığımız dönemde, zaferiyle iddiasını sürdüren , çok önemli bir başarının altına imza attı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Helal olsun size

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan , koronavirüs ve sakatlık nedeniyle 15 kişiyle çıktığı hem de 2 kez geri düştüğü maçta yenerek, 'yi sevince boğdu. 6 puana yükselerek grupta iddiasını sürdüren , Villarreal ve Maccabi maçlarıyla kaderini belirleyecek.

UEFA'NIN GÜNDEMİNDE
Sivasspor, Karabağ zaferinin ardından 'nın da dikkatini çekti. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından, temsilcimizin gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sivasspor, Karabağ karşısında 3-2 kazandı. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı."

AFRİKALILAR COŞTURDU
Karabağ karşısında 2 gol atan ve diğer golün sahibi , Sivasspor'un Avrupa'da gol yükünü omuzlayan isimleri olarak öne çıktı. Sezon başında transfer edilen Nijeryalı Kayode ligde henüz gol sevinci yaşamayazken, Avrupa'daki 4 maçta da fileleri havalandırdı. Takımın 'Dede' lakaplı 37 yaşındaki Fildişili golcüsü Kone de Karabağ'a attığı 2 golle, Avrupa'da siftah yaptı.

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