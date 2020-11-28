Helal olsun size

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Sivasspor, koronavirüs ve sakatlık nedeniyle 15 kişiyle çıktığı hem de 2 kez geri düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 yenerek, Türkiye'yi sevince boğdu. 6 puana yükselerek grupta iddiasını sürdüren Yiğidolar, Villarreal ve Maccabi maçlarıyla kaderini belirleyecek.

UEFA'NIN GÜNDEMİNDE

Sivasspor, Karabağ zaferinin ardından UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından, temsilcimizin gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sivasspor, Karabağ karşısında 3-2 kazandı. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı."

AFRİKALILAR COŞTURDU

Karabağ karşısında 2 gol atan Kone ve diğer golün sahibi Kayode, Sivasspor'un Avrupa'da gol yükünü omuzlayan isimleri olarak öne çıktı. Sezon başında transfer edilen Nijeryalı Kayode ligde henüz gol sevinci yaşamayazken, Avrupa'daki 4 maçta da fileleri havalandırdı. Takımın 'Dede' lakaplı 37 yaşındaki Fildişili golcüsü Kone de Karabağ'a attığı 2 golle, Avrupa'da siftah yaptı.