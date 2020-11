UEFA resmi hesabından Sivasspor paylaşımı!

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı deplasmanda 3-2 yenen DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 3-2 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

🇹🇷 Sivasspor win five-goal thriller against Qarabağ to keep round of 32 hopes alive 👏



⚽️⚽️ Arouna Koné

⚽️ Olarenwaju Kayode#UEL pic.twitter.com/nvLWVtquCg