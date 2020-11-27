Haberler Sivasspor UEFA resmi hesabından Sivasspor paylaşımı!

resmi hesabından paylaşımı!

I Grubu maçında 'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup , 'nın da gündeminde. UEFA, resmi Twitter hesabından Yiğidoların gol sevinci fotoğraflarını paylaştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 12:22 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 12:29
UEFA resmi hesabından Sivasspor paylaşımı!

I Grubu dördüncü maçında 'ı deplasmanda 3-2 yenen DG , 'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, 'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 3-2 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor, Karabağ karşısında 3-2 yendi. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı."

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