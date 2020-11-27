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’den ’a kutlama

() internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla, 'ndeki Karabağ karşılaşmasından galibiyetle dönen Demir Grup 'u tebrik etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:07 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:58
TFF’den Sivasspor’a kutlama

(), I Grubu 4. maçında konuk olduğu Karabağ'ı 3-2 mağlup eden DG için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yer açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde 'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve Başkan Sayın nezdinde tüm Yönetim Kurulu'na teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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