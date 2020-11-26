Sivasspor zorlu maçta Karabağ karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Sivasspor, bugün final gibi maçta Azerbaycan'dan Karabağ'a konuk olacak. Ülkedeki savaş durumu nedeniyle Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak kritik karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Kırmızı- beyazlılar, karşılaşmaya koronavirüse yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkacak. Ayrıca Felix'in de sakatlığı sürüyor.

BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Fildişili golcü Kone de Karabağ maçı basın toplantısına katıldı. Maçın önemine değinen Çalımbay, "Bu maç bizim için final. Yolumuza devam etmek istiyorsak bu maçı geçmemiz gerekiyor. 14-15 kişiyiz. Kalan arkadaşların hepsi de çok iyi futbolcular. Çok iyi şeyler yapabilecek futbolcular. Hem kendimiz hem ülke puanı için kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

AZERİ ZAFERİNİ KUTLADI

Rıza Çalımbay, Azerbaycan'ın zaferini de kutladı. Çalımbay, "Her şeyden önce Azerbaycan'ın, Karabağ'ın savaş içinde olması ve insanların ölmesinden dolayı üzüntülüyüz. Sonunda zafere ulaştılar. Biz de onlar kadar mutluyuz. Dostluk çerçevesinde bir maç olacak" dedi.

KONE: GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ

Sivasspor'un yıldız golcüsü Kone de Karabağ'ı yenerek hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. 37 yaşındaki santrfor, "Hocanın dediği gibi zor zamandan geçiyoruz. Eksik oyuncularımız var ancak bunlara rağmen var olanlarla da güçlü bir takımız. Her şeyi yapabileceğimiz bir kapasitedeyiz" yorumunu yaptı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KARABAĞ: ŞAHRUDDIN, QARAYEV, MEDINA, MATIC, ZOUBIR, İBRAHİMLİ, OZOBIC, BAYRAMOV, CAFERGULIYEV, GUERRIER, KWABENA

SİVASSPOR: SAMASSA, UĞUR, CAMARA, GOİANO, CANER, COFİE, CLAUDEMİR, ROBİN, YASİN, KONE, GRADEL