Haberler Sivasspor Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor | CANLI

(Karabağ) - | CANLI

I Grubu 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Stadyumu'nda ile karşılaşıyor. İlk 3 haftada 3 puan toplayabilen temsilcimiz müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:35 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:55
Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor | CANLI

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz I grubu 4. hafta maçında temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğü 20:55'te çaldı. Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20:55'te çalan (Karabağ) - Sivasspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

KARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae.

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