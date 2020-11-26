Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor | CANLI

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğü 20:55'te çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20:55'te çalan Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

KARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae.