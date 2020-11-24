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Başkanı ’ın acı günü

DG Kulübü Başkanı ’ın amcası , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 18:50
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın acı günü

DG Kulübü Başkanı 'ın amcası , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan Otyakmaz'ın amcasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet; başta Başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (25 Kasım Çarşamba) öğlen namazını müteakip Doğanşar ilçesi defnedilecektir."

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