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Sivassporlu ’den penaltı tepkisi!

'in 9. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten karşılaşmanın ardından 'den penaltı isyanı geldi. Tecrübeli futbolcu hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kadar basit mi ya penaltı?" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:09
Sivassporlu Yasin Öztekin’den penaltı tepkisi!

DG 'un deneyimli futbolcusu , maçında hakem 'in kendi aleyhlerine verdiği penaltıyı eleştirdi.

'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu Öztekin, hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, "Bu kadar basit mi ya penaltı?" notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.

Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Yasin Öztekin'e destek yorumunda bulundu.



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