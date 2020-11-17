Haberler Sivasspor Son dakika: Sivasspor'dan corona virüsü vakası açıklaması! 1 futbolcu...

Son dakika: 'dan corona virüsü vakası açıklaması! 1 futbolcu...

'da son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Süper Lig ekibi yaptığı resmi açıklamada 1 futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 11:44
Son dakika: Sivasspor'dan corona virüsü vakası açıklaması! 1 futbolcu...

DG Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da, futbolculara ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde, 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde 2 futbolcunun korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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