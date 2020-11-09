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'un 4 yabancısı milli takımlarına davet edildi!

ekiplerinden Demir Grup 'da , , ve milli takımlarına davet edildi. Kırmızı- beyazlı ekip, davet alan futbolcularına başarılar diledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:11
Sivasspor'un 4 yabancısı milli takımlarına davet edildi!

Demir Grup 'da 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivassporlu futbolcu , Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

ise Fildişi Sahili'nin aynı kupada 12-17 Kasım'da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma çağrıldı.

da Çad Milli Takımı'nın bu kupada 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı eleme maçı kadrosuna davet edildi.

ise Mali'nin, Afrika Uluslar Şampiyonası grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Sivasspor, daveti alan 4 futbolcuya başarı diledi.

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