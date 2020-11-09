Rıza Çalımbay: Korkuyor vermiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, hakemlere yönelik sert açıklamalarda bulundu. "Maçın skorlarına hakemler etki ettiği zaman hiçbir değeri kalmıyor" diyen Çalımbay, "1 tane penaltı var ikinci de penaltı. Korkuyor vermiyor. Yoğun tempoda zaten mücadele etmeye çalışıyoruz. Birazcık daha yüreklice maç yönetsinler. Yürekli bir hakem göremedim. Neden veremiyorsun? 1 tane verdin ikinciyi vermemek gibi bir kaide mi var? İyi oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Geçen sefer de sarı kart gördüm ceza kuruluna gönderildim. 6 dakikada kaleci yattı o yattı bu yattı. Adil davranın" şeklinde veryansın etti.

SİVAS'TA LOCALAR KAPALI GİŞE

Sivasspor'un G.Saray'ı konuk ettiği müthiş mücadelede localar doldu. Yiğido'nun Avrupa Ligi'ndeki Karabağ galibiyeti sonrası taraftarlar maça akın etti. TFF'nin localara yüzde 50 kadar taraftar alınması kararının ardından locaların dolduğu gözlendi.

