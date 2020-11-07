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Avantajımız Manchester

’nde ’in M.United zaferi sonrası Avrupa Ligi’nde de ’un Karabağ’ı yenmesi, ülke puanı açısından yüzümüzü güldürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:33 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Avantajımız Manchester

Ligde 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor, bugün hocasız çıkacağı Kasımpaşa deplasmanında tam 7 eksikle puan savaşı verecek. Kırmızı-beyazlılarda, kart cezalıları Amilton ile Jahovic, sakatlıkları süren Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecekBaşakşehir ve , 'nın iki büyük organizasyonunda haftayı galibiyetle kapattı ve ülke puanı açısından kritik bir sezon yaşadığımız şu günlerde önemli katkı sağladı. Leipzig ve maçlarında iyi oynamasına karşın sahadan puansız ayrılan 'in, 'nde ilk galibiyet ve puanlarını dünya devi M.United'ı yenerek alması dikkatleri üzerine çekti.

YİĞİDO SONUNDA

Büyük çekişmeye sahne olan ve iki kez beraberliği yakaladığı Villarreal deplasmanında 5-3 kaybeden, öne geçtiği Maccabi karşısında 2-1 mağlup olan Sivasspor da, gruptaki ilk galibiyetini kardeş ülke 'dan Karabağ karşısında elde etti. Yiğidolar, Avrupa kulvarında 11 yıl aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. de Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

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