Haberler Sivasspor TFF'den Sivasspor'a tebrik!

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, 3. hafta mücadelesinde ekibi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden için resmi sitesinden kutlama mesajı yayınladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 11:07 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 12:13
TFF'den Sivasspor'a tebrik!

(), I Grubu'nda konuk ettiği temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'u Azerbaycan'ın Karabağ ekibi önünde kazandığı galibiyetten dolayı kutluyoruz. Gerek halkımıza verdikleri moral gerekse ülke puanına katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet ve Başkan Sayın nezdinde tüm Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, bundan sonraki maçlarda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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