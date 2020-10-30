Avrupa’da yine hüsran yaşadık

Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 00:07Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup olmasıyla Avrupa'daki kötü gidişata yine son veremedik. Türk takımları böylece, Avrupa'da oynadığı son 8 maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu. Ülke puanı açısından oldukça kritik bir noktada olan ülkemizi temsil eden takımlar, bu sezon Avrupa'da oynadıkları 10 maçta sadece iki galibiyet alabildi. Bu iki galibiyeti de Galatasaray elde etti. Cimbom, Neftçi ve Hajduk'u yendi. Beşiktaş, Alanya, Başakşehir ve Sivasspor ise hiç maç kazanamadı.