Haberler Sivasspor Haydi Yiğido! Şimdi zafer zamanı

Haydi Yiğido! Şimdi zafer zamanı

I Grubu 2. hafta maçında , ’den ’yi ağırlıyor. ’e yenilen Yiğido, siftah peşinde.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:19 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Haydi Yiğido! Şimdi zafer zamanı

I Grubu 2. hafta maçında bugün temsilcisi Tel-Aviv'i konuk edecek , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bu günde çifte bayram yaşatmak istiyor. , gruptaki ilk maçında 'dan 'e deplasmanda şanssız bir şekilde 5-3 kaybetmişti. Temsilcimizde sakat olan Aaron, Goiano ve forma giyemeyecek.

İlk maçında ağırladığı ekibi Karabağ'ı 1-0 mağlup eden İsrail ekibi, 3 haftası geride kalan İsrail Ligi'nde 2 beraberlik, 1 yenilgiyle henüz galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon vasatı aşamayan ve 6 gol atan, bu sezon ise ligde 2 gol bulan santrfor Shechter ve geçen sezon 13 gol, 12 asistle oynayan 10 numara Cohen, takımın en önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İÇİN SAHADAYIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maccabi maçının önemine değindi. Çalımbay, "Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynamak. Ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz" dedi.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Robin, Barış, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare

MACCABI TEL AVIV: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Saborit, Peretz, Hlazer, Davidzada, Golasa, Shechter, Cohen

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