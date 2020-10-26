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moral arıyor

'de 3 maçtır bileği bükülmeyen , bugün sahasında son 3 karşılaşmasından 5 puan çıkartmayı başaran 'u ağırlayacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Yiğidolar moral arıyor

'de 3 maçtır bileği bükülmeyen , bugün sahasında son 3 karşılaşmasından 5 puan çıkartmayı başaran 'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde Villarreal deplasmanından 5-3'lük mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, formda ekibini yenerek moral bulmak istiyor. 'da sakatlığı bulunan Aaron, Erdoğan Yeşilyurt, Goiano ve hasta olan Ninga, yeşilmavililer karşısında görev yapamayacak.

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