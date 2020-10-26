Yiğidolar moral arıyor

Süper Lig'de 3 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bugün sahasında son 3 karşılaşmasından 5 puan çıkartmayı başaran Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal deplasmanından 5-3'lük mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, formda Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Aaron, Erdoğan Yeşilyurt, Goiano ve hasta olan Ninga, yeşilmavililer karşısında görev yapamayacak.