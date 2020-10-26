Süper Lig'de 3 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bugün sahasında son 3 karşılaşmasından 5 puan çıkartmayı başaran Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal deplasmanından 5-3'lük mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, formda Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Aaron, Erdoğan Yeşilyurt, Goiano ve hasta olan Ninga, yeşilmavililer karşısında görev yapamayacak.
Yiğidolar moral arıyor
Süper Lig'de 3 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bugün sahasında son 3 karşılaşmasından 5 puan çıkartmayı başaran Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50