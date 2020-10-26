Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hakem çok rezil bir maç yönetti

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça başlarken erken gol yemenin sıkıntısını yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Maça başlarken, gol yemek çok zor bir şey. Yedikten sonra karşı takım tamamen defansa çekildi. Maçın 90 dakikasında kornerleri yok. Biz her türlü pozisyonu denedik, riske girdik. İkinci golde defanstan oyuncu çıkardık, gol aramak için forvet aldık. Bizler pozisyona girdik ama son paslarda isteneni yapamadık. Bunu kesinlikle Avrupa maçına bağlamıyoruz. Bazı şeyleri bizim yapmamız gerekiyordu. Ortaları yapmamız gerekiyordu. Bir sürü orta, bir sürü pozisyon yakaladık. Özellikle ikinci yarı taktik değişiklik ve oyuncu değişikliği iyi işledi ama son pasları değerlendiremedik. Bana göre hakemler bugün çok kötü maç yönettiler. Davranışları iyi değildi. Verdikleri gereksiz fauller vardı. 20 kişinin arasından şut atanı ofsaytı görüyorlar. Bana göre rezil bir maç yönetti hakem arkadaşımız. Bizim de çok hatamız oldu. Girdiğimiz anları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Önümüzde Avrupa kupaları ve lig var. Kişi olarak sakin birisiyimdir ama maalesef bu hakem arkadaşların bazıları ile bizim geçinmemiz mümkün değil. Ya atılırız, ya başka şeyler olur. Davranışları davranış değil. Hiç bir hakem gelip bizlere konuşamaz. 20 kişi arasından ofsayt göreni tebrik ediyorum. Önündeki taç atan adamın yerinden atmadığını da görebilirdi hakemler. Maç 2-0 olmuş ofsaytı görüyorlar. Bugüne kadar gördüğüm en kötü yönetimdi. Bizim de kart gösterme imkanımız olsa bu hakeme kırmızı kart gösterirdim" dedi.

Sakat oyuncuların çokluğunun takımı olumsuz etkilediğini de ifade eden Çalımbay, "En büyük eksiklik en önemli oyuncularımız olmayışı. 5 arkadaşımız sakattı. Onlar olsa sonucun böyle olacağını tahmin etmiyorum" diye konuştu. Çalımbay, bireysel olarak oyuncuların performansından çok takım olarak futbolu değerlendirdiklerini, bireysel olarak memnun olmadığı oyuncusunun bulunmadığını ifade etti.