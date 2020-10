Paralar uçuyor! Türk kulüplerini bekleyen büyük tehlike

Avrupa kupalarına takımlarımız bir bir veda ederken geride ise sadece direkt gruplara kalan iki takımımız kaldı. Ancak hem Başakşehir hem de Sivasspor ilk maçlarından yenilgiyle ayrılınca UEFA sıralamasındaki düşüşümüz devam etti.



Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonu 11. sırada kapatan Türkiye, artık 13. sırada. Ön eleme maçları sırasında Ukrayna 29.5 puana ulaşıp Türkiye'yi geride bırakırken, İskoçya da bu haftaki maçlar sonrasında 29.375'e ulaşıp 12. sıranın yeni sahibi oldu. Eğer bu sezonun sonunda sıralamada 10. basamağa yükselemezsek Türkiye Süper Ligi'nin 2021-22 sezonundaki şampiyonuna, bir sonraki dönemde Devler Ligi için ön eleme oynama durumu doğacak.



ir diğer dikkat çekici nokta ise takımlarımızın toplam harcaması, yarıştığımız ülkelere göre çok daha fazla olmasına rağmen yine de başarının gelmemesi. Türkiye, 33.2 milyon Euro bonservis harcaması yaptığı sezonda kendi kulvarındaki ülkelerden de geride. İskoçya 24.4 milyon Euro, Avusturya 13.1 milyon Euro, Danimarka 5.6 milyon Euro ve Ukrayna ise 1.4 milyon Euro harcarken performansları ile bizden fersah fersah önde yer aldı.





BİR GÖRÜŞ

GÜRCAN BİLGİÇ

Bir spor kulübü olduklarını unuttular

Ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'nin getirisi kulüplerin gözünü o kadar boyadı ki, Avrupa Ligi'ne katılmayı 'angarya' olarak gördüler. Hem şampiyonluk yarışı içerisindeyken hem de bu kulvarda çok sayıda takımımız hafta sonu oynayacağı maçı düşünerek risk almak istemediler ve bu maçlara ya yedekleriyle çıktı ya da 'hazırlık' olarak gördü. Şu cümleyi kulaklarımla duydum: "Orası bize ne getirecek? Önemli olan ligde şampiyon olmak." Bunu söyleyenler arasında şu anda teknik direktörlük yapanlar da var. Bir spor kulübü olduklarını unuttular. Sadece para kazanma peşine düşen tüccar gibi davrandılar. Bundan milli takımın da etkilenmemesi mümkün değil. Kısacası yazın yediğimiz hurmalar, şu anda herkesi tırmalıyor.

TAKIM SAYISI 4'E İNEBİLİR

Gelecek yılların sıralamasında da durum iç açıcı değil! 2021-22 puanlamasına göre takım sayımız azalabilir

Her sezon devam eden kötü sonuçların ardından 2021- 22 sezonu puanlamasında ise 15. sıraya kadar geriledik. Şu anda 5 takımla Avrupa'da mücadele eden Türkiye eğer ilk 15 dışında kalırsa takım sayımız dörde düşecek.

KARANLIK TABLO

Avrupa'da istediği sonuçları bir türlü alamayan Türk takımları, son üç sezonda her dört maçın üçünü kazanamadı. Ekiplerimiz, 2016-17 sezonundan bu tarafa her yıl daha da geriye gitti.



Avrupa arenasında kötü gidişimiz devam ediyor. Türkiye, bu sezonki Avrupa başarısında 32 ülkenin gerisinde kaldı. Takımlarımız Arnavutluk, Çekya, Azerbaycan, K.İrlanda, Faroe Adaları, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Norveç ve İsrail gibi ülkelere geçilirken, geçtiğimiz sezon 18. olmamıza rağmen 15 basamak geriye gittik. Türkiye, 2016-17 sezonundan bu tarafa her sezon gerilerken, 2016-17'de 7, 2017-18'de 12, 2018-19 sezonunda 17. sıradaydık.

328 MAÇTA SADECE 113 GALİBİYET

Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alırken, son 10 yılda Avrupa'da mağlubiyet sayımız galibiyet sayımızın önünde yer alıyor. Bu süreçte 328 maça çıkan ekiplerimiz 113 galibiyet, 89 beraberlik aldı ve 126 maçtan yenilgi ile ayrıldı. Tablo son üç sezonda ise daha vahim bir hal aldı. Türk takımları 2018-19, 2019- 20, 2020-21 sezonlarında 22 galibiyet, 16 beraberlik, 46 yenilgi gördü ve yüzde 26 gibi düşük bir galibiyet yüzdesinde kaldı.

BEŞ YILDA KARTAL ON YILDA ASLAN

Geride kalan sezonlarda takımlarımızın topladığı puanlar incelendiğinde son beş yılın en fazla puan alan ekibi Beşiktaş oldu. Bu değerde son 10 yılın zirvesinde ise Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar son 10 yılda topladığı puanlarla ise 34. sıraya yerleşebildi.